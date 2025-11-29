Я нашел ошибку
Главные новости:
практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году
Температура в первый зимний месяц на территории центра европейской части России будет около и выше нормы
Самарская областная детская библиотека проведет Областной форум «Флагман чтения»
В Красноармейском районе школьникам рассказали о службе в органах внутренних дел
В Самаре из ТЦ Letout эвакуировали 60 человек
россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите
В Самаре в Октябрьском районе водитель сбил 20-летнюю девушку
В Госдуме рассказали об изменениях в миграционной политике в декабре
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Тольятти задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии краж из сетевых магазинов

В Тольятти задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии краж из сетевых магазинов

В ноябре текущего года в дежурные части отделов полиции обратились три представителя сетевых магазинов, которые сообщили, что со стеллажей открытой выкладки пропали товары. Ущерб торговым точкам, согласно предоставленной документации, составила более 60 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли по указанным адресам, осмотрели места происшествий, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, подробно опросили работников торговых точек, заявителей и очевидцев произошедшего. В ходе изучения видеоматериалов, полицейские предположили, что к совершению краж могут быть причастны два местных жителей, ранее судимые за преступления имущественного характера.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение мужчин 2001 и 2004 годов рождения, задержали их и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанные признали свою вину и пояснили оперуполномоченным, что в ночное время суток, путем отжатия дверей, проникали в магазины и похищали товар. Украденное продавали случайным прохожим, а вырученные денежные средства тратили на собственные нужды.

Следственным управлением Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

В центре внимания
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1001
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
930
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
937
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
2411
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
1159
