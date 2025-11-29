В Тольятти задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии краж из сетевых магазинов

В ноябре текущего года в дежурные части отделов полиции обратились три представителя сетевых магазинов, которые сообщили, что со стеллажей открытой выкладки пропали товары. Ущерб торговым точкам, согласно предоставленной документации, составила более 60 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли по указанным адресам, осмотрели места происшествий, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, подробно опросили работников торговых точек, заявителей и очевидцев произошедшего. В ходе изучения видеоматериалов, полицейские предположили, что к совершению краж могут быть причастны два местных жителей, ранее судимые за преступления имущественного характера.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение мужчин 2001 и 2004 годов рождения, задержали их и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанные признали свою вину и пояснили оперуполномоченным, что в ночное время суток, путем отжатия дверей, проникали в магазины и похищали товар. Украденное продавали случайным прохожим, а вырученные денежные средства тратили на собственные нужды.

Следственным управлением Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).