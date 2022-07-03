В Тольятти выявили факт легализации денежных средств, добытых преступным путем

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В Тольятти выявлен факт хищения бюджетных денежных средств, выделенных на организацию обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, на сумму 660 000 рублей, при реализации НП «Демография».

В ходе предварительного расследования полицейские установили, что подозреваемый с ноября 2019 по февраль 2020 года, являясь директором одного из средних специальных учебных заведений города, не проводил предусмотренных учебным процессом семинаров и обучающих лекций для пенсионеров , т.е. не использовал по назначению полученные бюджетные денежные средства.

Руководитель распорядился перевести деньги по фиктивным договорам и фиктивным актам выполненных работ на расчетный счет подконтрольной ему организации. Впоследствии похищенные деньги получены им в кассе одного из городских банков.

Как пояснила заместитель начальника отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ У МВД России по г. Тольятти подполковник юстиции Ирина Мишина, таким образом местный житель - директор среднего специального учебного заведения 1976 года рождения, легализовал денежные средства на общую сумму 660 000 рублей.

Отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Центрального района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.