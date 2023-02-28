В Тольятти возбуждено уголовное дело о хищении документов

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По данным сотрудников полиции, воспользовавшись тем, что потерпевший находился в нетрезвом состоянии, злоумышленник похитил у него паспорт.

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель 1992 года рождения. Мужчина сообщил, что у него пропал документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации. Полицейские, прибывшие по указанному адресу, осмотрели квартиру, установили и опросили очевидцев произошедшего. Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что заявитель находился в гостях у своего знакомого, где распивал спиртные напитки в кругу малознакомых людей. По словам потерпевшего он уснул, а когда проснулся, то обнаружил, что гости разошлись и пропажу документа. Сотрудники полиции проверили на причастность к произошедшему лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и живущих недалеко от места происшествия. По полученной оперативной информации оперуполномоченные установили личность подозреваемого и задержали местного жителя 1988 года рождения, который ранее был судим за имущественные преступления.

В ходе опроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что, когда потерпевший уснул, он воспользовался моментом и похитил паспорт, в дальнейшем запланировав воспользоваться документом, чтобы оформить кредит.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.