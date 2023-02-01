В Тольятти воры пытались унести с овощного склада мешки с луком

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Злоумышленников задержали сотрудники патрульно-постовой службы во время кражи 54 мешков с луком, принадлежащих индивидуальному предпринимателю.

В конце января текущего года в вечернее время в дежурную часть отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местных жителей о том, что двое неизвестных мужчин с территории овощного склада вывозят на грузовом автомобиле имущество, принадлежащее частному предпринимателю.

По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и ближайшие экипажи наружных служб полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы, через несколько минут прибывшие на место происшествия, задержали лиц, находящихся в автомобиле.

Сотрудники полиции установили личности задержанных – ранее не судимых уроженцев соседней республики.

В ходе опроса задержанные пояснили, что заранее присмотрели на овощном складе лук, упакованный в мешки, и решили его похитить. Мужчины заказали грузовую «Газель» в транспортной организации, пояснив водителю автомобиля, что являются собственниками товара. Затем, повредив замок ограждения складского помещения, проникли на территорию и стали грузить товар 62-летнего собственника. Злоумышленники погрузили в автомобиль 54 мешка репчатого лука, общей массой более 1646 кг, на общую сумму более 15 тысяч рублей.

Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено владельцу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору). Полицейские продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.