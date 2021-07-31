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В Тольятти вор показал прописку и украл велосипед

31 июля 2021 11:36
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В Тольятти вор показал прописку и украл велосипед

Индивидуальный предприниматель 1990 года рождения сообщил в полицию о пропаже имущества из пункта проката спортивного инвентаря. 
Мужчина пояснил сотрудникам уголовного розыска, что один из клиентов взял на несколько часов дорогостоящий велосипед, при этом предоставил документ, удостоверяющий личность. Когда время возврата имущества истекло, телефон арендатора оказался отключен. Причиненный предпринимателю ущерб составил 15 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили места возможного нахождения злоумышленника, после чего задержали местного жителя 1990 года рождения в квартире дома на улице Новопромышленная и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за кражу молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что арендованный велосипед сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время стражи правопорядка принимают меры к розыску похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: велосипед кража

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