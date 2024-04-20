В Тольятти в разгар застолья мужчина пырнул друга ножом

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Местный житель пояснил полицейским, что конфликт с приятелем произошел на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков.

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1983 года рождения с тяжелыми травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Сотрудники органов внутренних дел опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что он распивал спиртные напитки со своим приятелем, в какой то момент между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес гостю телесные повреждения кухонным ножом.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса местный житель 1988 года рождения пояснил, что в момент ссоры не смог справиться со своими эмоциями и ударил приятеля. Согласно заключению эксперта, здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. В ходе осмотра места происшествия специалисты экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти обнаружили и изъяли вещи со следами бурого цвета, которые приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело.