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В Тольятти в автобусе задержали подозреваемого в хранении наркотиков

9 января 2024 11:08
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В Тольятти в автобусе задержали подозреваемого в хранении наркотиков.

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти в дневное время остановили для проверки документов водителя маршрутного автобуса с пассажирами.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на находящегося в автобусе мужчину, который при виде патрульных начал вести себя неадекватно, заметно нервничал. Госавтоинспекторы проверили у мужчины документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть жителя Сызрани1992 года рождения. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых, полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое оперуполномоченные полиции направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством «метадон» массой 0,34 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет для собственного употребления.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Теги: Стоп Наркотик

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