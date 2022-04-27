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В Тольятти устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты

27 апреля 2022 09:38
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В Тольятти устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты

Мужчина расплачивался чужими деньгами в продуктовом магазине и попал в объектив камеры видеонаблюдения.

14  апреля   текущего года  в отдел полиции №24 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился  местный   житель, который  рассказал, что потерял  банковскую карту. После этого с его расчетного счета пропало свыше 3 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изучив финансовые документы установили, что списание денежных средств  произошло в  вечернее время этого же дня через терминал в одном из продовольственных магазинов,  расположенных  в Центральном районе. Полицейские опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли записи камер видеонаблюдения.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального  района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению и розыску подозреваемого.

Приметы   подозреваемого: мужчина, на вид 40 – 50 лет,  волосы черного  цвета

Был одет:  куртка черного цвета, джинсы синего цвета, обувь темного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-29, 93-48-79, 93-48-62, 8(927)8995253 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: Полиция

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