В Тольятти устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты

Мужчина расплачивался чужими деньгами в продуктовом магазине и попал в объектив камеры видеонаблюдения.
14 апреля текущего года в отдел полиции №24 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель, который рассказал, что потерял банковскую карту. После этого с его расчетного счета пропало свыше 3 тысяч рублей.
Сотрудники полиции изучив финансовые документы установили, что списание денежных средств произошло в вечернее время этого же дня через терминал в одном из продовольственных магазинов, расположенных в Центральном районе. Полицейские опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли записи камер видеонаблюдения.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.
Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению и розыску подозреваемого.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 40 – 50 лет, волосы черного цвета
Был одет: куртка черного цвета, джинсы синего цвета, обувь темного цвета.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-29,