В Тольятти устанавливают личность и местонахождение подозреваемой в краже

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В конце мая текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что в магазине, расположенном на Автозаводское шоссе у нее пропал сотовый телефон.

Полицейские установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемой злоумышленницы.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемой.

Приметы разыскиваемой женщины: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см., телосложение полное, волосы темные.

Была одета: рубашка черного цвета с коротким рукавом, штаны черного цвета, кроссовки бежевого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-79, 93-49-51, 8-904-267-38-62, 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.