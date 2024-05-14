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В Тольятти устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в краже в баре

14 мая 2024 09:58
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В Тольятти устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в краже в баре

Злоумышленник попал  на камеры видеонаблюдения, установленные в одном из баров города.

В марте  текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления  МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась  местная жительница,  которая сообщила,  что  в одном из баров, расположенном на улице 40 лет Победы, у нее пропал сотовый телефон.

Полицейские установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с  приметами предполагаемого злоумышленника.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (Кража).

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемого.

Приметы  разыскиваемого мужчины:  на вид 25-30 лет, рост 170 см., спортивного телосложения, волосы темные короткие.

Был одет:  куртку черно-синего цвета  с белой надпись на груди «THE NORTH FACE», футболку синего цвета, штаны черного цвета, обувь черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-46-02, 93-46-27, 89674929994, 102.

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