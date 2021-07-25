В Тольятти украли серебряные цепочки из церковной лавки

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В полицию Тольятти за помощью обратился настоятель церкви православной епархии Самарской области. 40-летний мужчина пояснил, что в вечернее время 30 июня текущего года злоумышленник проник в помещение церковной лавки, расположенной в торговом центре на улице Ленинградской Центрального района города, и похитил серебряные цепочки, причинив приходу Храма ущерб на сумму свыше 10 тысяч рублей.

Как выяснилось, один из посетителей торгового центра пояснил оперуполномоченным, что заметил подозрительного мужчину, который забирал из прилавка церковной лавки коробку, отнял ее у него и вернул на место. То, что вор унес еще и цепочки, мужчина не заметил. С его слов сотрудники полиции составили субъективный портрет подозреваемого и направили в городской отдел полиции, Росгвардию и организации правоохранительной направленности.

Эксперт обнаружил и изъял с витрины единственный пригодный для идентификации след пальцев рук и передал для исследования в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти.

Через три дня полицейские задержали и доставили в отдел полиции 42-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественное преступление, схожего по приметам с разыскиваемым за кражу из церковной лавки.

Мужчина пояснил, что, проходя мимо церковной лавки, заметил отсутствие продавца. При этом материальные ценности находились на витрине с несложным запорным устройством. Похищенные украшения он реализовал в ломбарде, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.