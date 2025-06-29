В Тольятти у студента изъяли 30 свёртков с наркотическим веществом

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Во время патрулирования на улице Мира сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Тольятти обратили внимание на подозрительное поведение молодого человека возле здания одного из высших учебных заведений: он что-то старательно прятал в кустах.

Заметив сотрудников полиции, юноша побежал в сторону проезжей части и попытался скрыться, однако после непродолжительной погони полицейские задержали его. В присутствии понятых они обнаружили и изъяли из пакета, задержанного 30 свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. Третьекурсник ВУЗа пояснил, что в свёртках — наркотики, которые анонимный куратор из интернета за вознаграждение поручил разложить в тайники.

Сотрудники ППСП передали информацию о задержании в дежурную часть и передали студента прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти, по результатам которого установлено, что ранее несудимый местный житель пытался незаконно сбыть наркотическое вещество общей массой свыше 8 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Возбуждено уголовное дело.