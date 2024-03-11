В Тольятти у пассажира нашли наркотики

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Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов водителя, автомобиля «Hyundai Sonata».

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на пассажира, который при виде патрульных заметно занервничал. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть мужчину 1999 года рождения.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых у жителя Сызрани полицейские в кармане брюк обнаружили сверток с порошкообразным веществом.

Исследование показало, что вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон, общей массой свыше 297 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В ходе опроса ранее не судимый мужчина пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем «тайников – закладок» на территории Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.