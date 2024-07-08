В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже имущества из церковной лавки

84

По следам пальцев рук полицейские установили 30-летнюю местную жительницу, похитившую более 80 000 рублей.

В дежурную часть отдела полиции за помощью обратился продавец церковной лавки, расположенной в торговом центре в Автозаводском районе Тольятти. Причиненный ущерб составил более 80 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, и документацию. Специалист экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти обработал поверхности дактилоскопическим порошком, обнаружил следы пальцев рук, пригодные для идентификации, зафиксировал их на цифровую фотокамеру с применением масштабной линейки и изъял на светлую дактопленку. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Информацию незамедлительно передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые установили места возможного нахождения 30-летней женщины, ранее судимой за имущественные преступления.

Как пояснила задержанная полицейским, она гуляла в торговом центре и обратила внимание, что за прилавком церковной лавки длительное время отсутствовал продавец. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она зашла внутрь торгового «островка», открыла сейф и взяла из него выручку. Похищенные денежные средства женщина потратила на наличные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.