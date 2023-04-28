В Тольятти сотрудники банка помогли пенсионеркам не стать жертвами мошенников

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Полицейские и общественники вручили представителям банка благодарственные письма в рамках акции «Им благодарна полиция».

В марте текущего года на телефон 69-летней пенсионерки из Тольятти поступили звонки от якобы сотрудников банка. Неизвестные сообщили женщине, что мошенники хотят снять деньги с ее счета, а для того, чтобы сохранить сбережения, их нужно перевести на резервный счет.

Доверчивая пенсионерка сразу же пришла в ближайший банк и, действуя по инструкции, попыталась снять 300 000 рублей, чтобы перечислить на указанный собеседником счет. Сотрудница финансовой организации – Анна Владимировна стала расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма, и, увидев, что женщина взволнована, сразу же поняла, что местную жительницу хотят обмануть мошенники. Анна Борисова, согласно разработанным сотрудниками полиции алгоритмом действия в подобных ситуациях, вызвала наряд полиции. Прибывшие на место оперуполномоченные уголовного розыска пояснили доверчивой пенсионерке, что та чуть не стала жертвой обмана.

По аналогичной схеме в этот же день мошенники позвонили еще одной жительнице Автозаводского района. Как рассказал руководитель одного из офисов банка Сергей Львович, 65-летняя пенсионерка хотела получить потребительский кредит, после стандартного вопроса от оператора на какие цели потребовались более 600 тысяч рублей, клиентка банка расплакалась и сообщила, что ей позвонили из прокуратуры и сказали, что ее счета находятся в опасности.

«В этот момент вспомнились рекомендации сотрудников полиции, которые на регулярной основе доводятся до сведения всех работников банка. В обоих случаях было принято решение о приостановлении операции по счетам клиенток для дополнительной проверки, и сообщения об инцидентах в полицию», - вспоминает руководитель офиса банка Сергей Федоров.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудников банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у двух местных жительниц. В торжественной обстановке начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и председатель Общественного совета при территориальном ОВД Владимир Гусев вручили Анне Владимировне и Сергею Львовичу благодарственные письма.

«Аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов или какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они ни звонили. При возникновении сомнений самостоятельно позвоните в свой банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка, – подчеркнул председатель Владимир Гусев, - стало доброй традицией в рамках акции «Им благодарна полиция» отмечать жителей Тольятти за активную гражданскую позицию и профессионализм. Только вместе мы сможем защитить наших уважаемых горожан от мошенников».