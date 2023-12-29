В Тольятти сиделка обокрала пожилую женщину

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В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти с заявлением о краже обратился местный житель 1974 года рождения. Мужчина сообщил, что из его квартиры, расположенной на улице Матросова, похищены ювелирные украшения, бижутерия и наручные часы. Заявитель оценил причиненный материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего. Мужчина пояснил, что отсутствовал дома около 5 часов. По возвращению он обнаружил, что из квартиры пропали ювелирные изделия. Со слов потерпевшего дома находилась престарелая родственница за которой ухаживала сиделка.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что к преступлению причастна местная жительница 1975 года рождения. Женщину оперативники задержали по месту жительства и доставили её в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса подозреваемая признала свою вину и пояснила, что накануне ухаживала за пожилой женщиной, в шкатулке увидела украшения и решила забрать их себе, так как нуждалась в денежных средствах. Похищенное имущество она сдала в ломбард, а денежные средства потратила на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемой возбужденно уголовное дело.