В Тольятти росгвардейцы задержали женщину, когда она забирала наркотик из закладки

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В утреннее время экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. Возле одного из домов на улице Юбилейной стражи правопорядка заметили мужчину и женщину, которые вели себя подозрительно – что-то искали в клумбах. Предположив, что они могут совершать какое-либо противоправное деяние, росгвардейцы остановились, чтобы выяснить, что происходит.

Сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на то, что в их присутствии парочка явно нервничала. В результате на вопрос о том, имеются ли у них какие-то запрещенные к свободному обороту предметы, женщина ответила утвердительно. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали им задержанных.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у жительницы Тольятти 1996 года рождения был найден сверток с наркотиком синтетического происхождения массой 0,269 грамма, который она забрала из закладки на клумбе. В отношении женщины сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.