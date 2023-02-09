В Тольятти разыскивают подозреваемого в нанесении побоев местному жителю

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В январе текущего года в дежурную часть У МВД России по г. Тольятти из медицинского учреждения поступила информация о том, что к ним обратился местный житель с травмой челюсти, нанесенной ему неизвестным мужчиной рядом с отделением одной из финансовых организаций.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили потерпевшего, очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Ориентировку с описанием примет злоумышленника довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои», отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см.

Был одет: шапка белого цвета, куртка ниже пояса темного цвета, брюки темного цвета, ботинки коричневого цвета.

Так же с мужчиной находилась женщина на вид 35 лет, рост 165- 170 см, среднего телосложения.

Была одета: шапка бирюзового цвета, куртка темного зеленого цвета, джинсы синего цвета, ботинки коричневого цвета с мехом белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-69-69 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.