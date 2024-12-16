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В Тольятти провизор лечебного учреждения перевела все свои сбережения на "безопасный счет" мошенникам

16 декабря 2024 12:06
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В Тольятти провизор лечебного учреждения перевела все свои сбережения на "безопасный счет" мошенникам

В отдел полиции обратилась 63-летняя жительница Тольятти с заявлением о хищении денежных средств в размере свыше 2,4 млн рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшей позвонили неизвестные, которые убедили женщину, что злоумышленники используют ее данные для спонсирования противоправных действий в одном из соседних государств и, чтобы не стать соучастницей и поймать мошенников, необходимо перечислить все имеющиеся денежные средства на специальные расчетные счета. Лже-правоохранители обещали вернуть провизору лечебного учреждения все деньги после поимки преступников.  Женщина, пообщавшись с мошенниками и в течение недели,   введенная в заблуждение перевела все имеющиеся денежные средства на указанные "специальные" счета. Кроме того, мошенники убедили женщину взять крупный кредит и так же перевести им на "спецоперацию". После перевода потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию за помощью.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись!

Теги: Мошенники

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