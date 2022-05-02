В Тольятти пассажира такси задержали за хранение наркотиков

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В 3 часа утра, находясь на маршруте патрулирования на ул. Свердлова, сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Тольятти остановили для проверки документов водителя такси, управляющего автомобилем «DATSUN». Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на мужчину - пассажира, который при виде патрульных начал вести себя неадекватно. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность и приняли решение досмотреть мужчину 1996 года рождения.

В ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых, у местного жителя в рюкзаке обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, согласно результатам которого вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон, массой свыше 2 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

По данным сотрудников полиции подозреваемый официально не трудоустроен, ранее не судим. Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело, сообщает обМВД.