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В Тольятти пассажир такси попался с наркотиками

17 июня 2024 09:37
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В Тольятти пассажир такси попался с наркотиками

У пассажира такси полицейские изъяли наркотическое средство мефедрон в значительном размере.

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти  остановили для проверки документов водителя такси.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на пассажира, который при виде патрульных заметно занервничал. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть мужчину 1991 года рождения.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых в кармане брюк жителя Сызрани полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что изъятым веществом является наркотическое средство мефедрон, массой около 0,4 грамма, что законодатель относит к значительному размеру.

Как установили полицейские, безработный молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности. В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет, для личного употребления.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанному по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), возбуждено уголовное дело. 

 

 

Теги: Стоп Наркотик

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