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Жительницу Отрадного задержали в состоянии наркоопьянения по подозрению в наркоторговле

23 октября 2024 09:53
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Жительницу Отрадного задержали в состоянии наркоопьянения по подозрению в наркоторговле

Оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Отрадному в октябре текущего года от неравнодушных граждан получили информацию о том, что местная жительница 2003 года рождения причастна к незаконному обороту наркотиков.

Для проверки полученной информации полицейские организовали мероприятия, во время которых на одной из улиц города в дневное время задержали ранее не судимую девушку, выявили у нее явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что она ответила категорическим отказом.

Задержанную для составления административного материала доставили в отдел полиции, где в присутствии понятых полицейские обнаружили у нее в одежде и изъяли сверток из денежной купюры с порошкообразным веществом. Как пояснила девушка, изъятое – наркотик синтетического происхождения, который она нашла и хранила для собственного употребления.

Изъятое у задержанной вещество, согласно результатам исследования ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, является наркотическим средством – Пирролидиновалерофенон, в значительном размере.

В  отношении девушки возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

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