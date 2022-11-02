В Тольятти нападение разбойника попало на камеры видеонаблюдения

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В конце июля текущего года в дежурную часть Отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местного жителя 1980 года рождения о том, что несколько дней назад в вечернее время возле торгового центра, расположенного на улице Ленинградской, случайный знакомый избил его и отнял денежные средства.

На месте происшествия сотрудники полиции провели осмотр и опросили работников торговых точек, расположенных в непосредственной близости. Полицейские проверили на причастность к происшествию лиц, живущих неподалеку и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

При изучении изъятой видеозаписи одному из оперативников показался знакомым образ и манера поведения нападавшего. Сотрудники уголовного розыска установили адреса, где мог появиться мужчина и задержали его. В ходе допроса в качестве подозреваемого уроженец Амурской области 1991 года рождения признался в нанесении телесных повреждений потерпевшему.

Телесные повреждения, обнаруженные на теле мужчины, относятся к средней степени тяжести.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении жителя Тольятти направленно в Центральный районный суд г. Тольятти.