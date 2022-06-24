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В Тольятти на улице ограбили пенсионера, копившего деньги на технику

24 июня 2022 13:07
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В Тольятти на улице ограбили пенсионера, копившего деньги на технику

В полицию Тольятти обратился за помощью местный житель 1938 года рождения, который рассказал полицейским, что неизвестный мужчина около одного из домов по улице Маршала Жукова выхватил у него из рук кошелек, в котором находились банковская карта и денежные средства в размере 33 000 рублей. Пенсионер пояснил, что копил пенсию на покупку бытовой техники.

Выяснилось, что мужчина шел из дома в магазин, неожиданно к нему подбежал незнакомец и рывком выхватил кошелек из рук. Потерпевший запомнил приметы грабителя и сообщил их сотрудникам полиции, которые составили ориентировку и распространили ее среди личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

В ходе патрулирования территории микрорайона, где произошло нападение, сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, задержали его и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

По данным полицейских подозреваемый – местный житель 1988 года рождения официально не трудоустроен, ранее неоднократно судим за кражи. В ходе опроса задержанный признал свою вину полностью и пояснил, что часть денежных средств уже потратил на личные нужды. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у местного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли банковскую карту на имя потерпевшего. Карта и часть денежных средств возвращены законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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