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В Тольятти мошенника задержали в момент передачи ему денег
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В Тольятти мошенника задержали в момент передачи ему денег

14 июля 2024 11:08
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В Тольятти мошенника задержали в момент передачи ему денег

В конце июня текущего года на телефон 83-летнему пенсионеру из Тольятти поступили звонки от якобы сотрудников банка. Неизвестные сообщили мужчине, что мошенники хотят снять деньги с его счета, а для того, чтобы сохранить сбережения, их нужно перевести на резервный счет, номер которого сообщили «работники банка». Кроме того, неизвестный уточнил, что имеющиеся у пенсионера сбережения в квартире так же находятся в опасности и их тоже требуется «спасти». Мужчина догадался, что его пытаются обмануть и сообщил о происходящем в полицию.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по месту жительства пенсионера в Комсомольский район Тольятти. Под руководством полицейских, мужчина договорился с «куратором» о встрече для передачи наличных денежных средств, что тот хранит в квартире. Ему сообщили, что сбережения он должен положить в непрозрачный пакет и передать мужчине, который приедет к нему домой и поможет в дальнейшем «сохранить» их путем перевода на резервный счет, реквизиты которого ему сообщат после успешной операции.

В момент передачи пенсионером 300 000 рублей прибывшему «курьеру», в подъезде многоквартирного дома по улице Есенина сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как пояснил задержанный - ранее не судимый житель Ульяновской области 1988 года рождения, он выполнял функции курьера по инструкции незнакомца, с которым познакомился в сети и за определенный процент от полученных средств от обманутых граждан, переводил их на различные банковские счета.

Возбуждено уголовное дело. По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Теги: Мошенники

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