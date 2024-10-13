В Тольятти мошенник-курьер забрал у мужчины 400 тысяч рублей

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В начале октября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району №1 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратился местный житель.

48-летний мужчина сообщил, что ему позвонил неизвестный, представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что мошенники намереваются незаконно оформить на него кредит и завладеть его денежными средствами. Чтобы этого избежать он предложил мужчине снять все деньги и передать их курьеру банка, который положит их на «безопасный счет». Мужчина поверил аферисту и снял около 400 000р. Через некоторое время приехал курьер, которому потерпевший отдал все деньги. Только через два дня мужчина понял, что стал жертвой мошенника.

Оперативники изучили видеоматериалы камер наружного наблюдения, установленных на доме потерпевшего и видеокамеры домофона. Полицейские установили автомобиль, на котором приехал курьер. При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали ранее не судимого молодого человека 2005 года рождения, подозреваемого в причастности к преступной схеме.

Молодой человек пояснил, что выполнял функции курьера. Когда он получил деньги от потерпевшего, то сразу перевел их на различные банковские счета, которые ему указал куратор, забрав свой процент.

Вв отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. Полицейские проверяют местного жителя на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.