В Тольятти мошенники на 1,29 млн рублей обманули тренера спортивной школы

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В полицию Тольятти обратилась 53-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшей позвонила неизвестная, представилась сотрудником правоохранительных органов и убедила женщину, что по ее доверенности преступник получил кредит и направил денежные средства для спонсирования противоправных действий в Украине. "Чтобы не стать сообщницей и поймать злоумышленника", женщина убедила тренера спортивной школы перевести 300 тысяч через онлайн банк и 990 тысяч наличными через банкомат на указанный ею специальный расчетный счет. Для подтверждения своих слов, злоумышленница выслала потерпевшей в месенджере фотографию своего «служебного удостоверения» и клятвенно заверила, что деньги после поимки злоумышленников вернуться на исходные счета.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

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