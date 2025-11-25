В Тольятти ищут напавших на подростков около ТЦ

135

В половине десятого вечера 23 ноября в Тольятти произошло ЧП возле торгового центра «Вега» на улице Юбилейной. По словам очевидцев, толпа неизвестных напала на подростков. В соцсетях мама одного из пострадавших рассказала подробности жуткого происшествия.

«Моего сына и его друзей избили 30 человек. Пинали до потери сознания. Мой сын в полном ужасе и страхе без телефона убегал от толпы за помощью. Его преследовали 10 человек», — пишет мама подростка.

Со слов молодого человека, другие продолжали пинать его друзей. Хулиганы били несовершеннолетних ногами по животу, по голове. Один из потерпевших, со слов друзей, даже дважды терял сознание.

По словам женщины, сын позвонил ей в ужасе с дежурного телефона торгового центра и рассказал о случившемся. После садистского избиения подростков госпитализировали, у них множество гематом и ссадин.

Мама одного из пострадавших попросила отозваться очевидцев инцидента и связаться с полицейскими. В комментариях под ее постом один из жителей Тольятти написал, что заметил в это время большое скопление молодых людей возле ТЦ, но самого момента драки не видел.

«Я был на автомойке. Толпа была. ДПС и ППС тоже уже были там», — сообщил очевидец.

Пост матери избитого юноши вызвал широкий общественный резонанс. На него отреагировали в ГУ МВД по Самарской области:

«В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет была выявлена информация о конфликте в ТЦ Тольятти, в котором участвовали несовершеннолетние. По факту обращения в больницу трех жителей города 2008 и 2009 годов рождения проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили журналисту 63.RU в полиции.

Сейчас полиция устанавливает личности участников конфликта.

«Если вам известна дополнительная информация о произошедшем, просим обратиться в полицию. Это поможет установить детали инцидента и принять соответствующие меры», — обратились к тольяттинцам сотрудники полиции.