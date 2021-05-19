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В Тольятти ищут девушку, подозреваемую в краже

19 мая 2021 11:00
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В Тольятти ищут девушку, подозреваемую в краже

В начале мая в полицию Тольятти обратился местный житель, который сообщил, что 8 мая неизвестная женщина похитила денежные средства в сумме 35 000 рублей путем свободного доступа из его квартиры на улице Калмыцкой Центрального района Тольятти.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Полицейские опросили очевидцев произошедшего, осмотрели квартиру, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома. В ходе проведённой работы правоохранители установили приметы подозреваемой. Ориентировка с описанием примет злоумышленницы доведена до личного состава полиции, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Стражи правопорядка продолжают работу по розыску подозреваемой и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемой: женщина на вид 25-30 лет, рост 160-165см,  волосы черные длинные крашеные.

Была одета: платье синее, куртка джинсовая.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемой., с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8482) 93-48-62, 93-48-52, 8(917)972-86-19 или (112 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантирована.

 

Теги: кража розыск

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