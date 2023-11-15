В Тольятти через открытую дверь общежития похитили телевизор

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Полицейскими похищенное имущество возвращено законному владельцу.

В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о краже телевизора и цифровой приставки из комнаты общежития, расположенного на улице Мира. Размер ущерба заявитель оценил в 7 тысяч рублей.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, опросили соседей и потерпевшего. Мужчина пояснил оперуполномоченным, что уходил в гости в соседнюю комнату, дверь не закрывал. После застолья обнаружил пропажу телевизора и приставки, и сразу обратился в полицию.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий получили информацию, что к совершению хищения причастен безработный местный житель 1991 года рождения, ранее судимый за имущественные преступление.

Оперуполномоченные установили места вероятного нахождения злоумышленника и задержали его по месту жительства. Задержанного доставили в территориальный отдел внутренних дел. В ходе опроса мужчина пояснил, что проходил по коридору, увидел в открытую дверь телевизор с приставкой и отсутствие хозяина. Воспользовался моментом и забрал технику, сдал ее в ломбард, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Следственного управления УМВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Похищенное имущество изъято в указанном подозреваемом ломбарде и возвращено законному владельцу