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В Сызранка потеряла почти 2 миллиона рублей, планируя получить прибыль от вкладов на бирже

21 ноября 2023 10:35
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В Сызранка потеряла почти 2 миллиона рублей, планируя получить прибыль от вкладов на бирже

 

Сотрудница клининга г. Сызрани увидела в интернете сообщение о возможности легкого заработка.  55-летняя женщина перешла по указанной ссылке, где ввела номер мобильного телефона. Сразу же после этого ей позвонил неизвестный, который предложил дополнительный заработок путем инвестирования на бирже. Воодушевившись предложением, женщина согласилась, после чего оформила в банке несколько кредитов на общую сумму 1 миллион 600 тысяч рублей.  Денежные средства по указанию брокера она внесла на инвестиционный счет. После проведения финансовой операции злоумышленник перестал выходить на связь, а потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что обещания высоких заработков от игры на бирже — одна из самых распространённых уловок аферистов. В настоящее время многочисленные организации предлагают услуги по управлению инвестициями. Используя заманчивые предложения и низкую финансовую грамотность населения, они убеждают граждан, поверивших в возможность быстрого обогащения, вносить как можно большие суммы на счета. Будьте бдительны! Если вы хотите принять инвестиционное предложение, обязательно изучите отзывы о брокере, попросите показать его лицензию на оказываемые услуги.

 

Теги: Мошенники

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