В Сызрани вор за несколько дней украл 93 плиток шоколада и 8 банок кофе

174

В Сызрани за помощью в полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов, расположенного на ул. Московской, который сообщил, что в ходе инвентаризации обнаружена недостача 93 плиток шоколада различного наименования и 8 банок кофе. Как установили полицейские из представленных документов, собственнику противоправными действиями злоумышленника причинен материальный ущерб в размере более 17 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили работников торговой точки, изучили записи с камер наблюдения. При просмотре видеофайлов полицейские обратили внимание на мужчину, который несколько дней подряд заходил в магазин, брал с полок шоколад, кофе, и не оплачивая, проходил кассовую зону. На розыск предполагаемого злоумышленника дежурный ориентировал личный состав МУ МВД России «Сызранское».

В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Дмитрий Терехин и сержант полиции Алина Арапова в районе Автовокзала заметили, задержали и доставили в отдел полиции мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении четырех краж с магазина ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 35-летний житель Шигонского района вину в совершении противоправного деяния признал, и пояснил полицейским, что похищенное имущество продавал прохожим, а деньги тратил на собственные нужды.

Сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории города.