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В Сызрани установили виновника в убийстве мужчины в подъезде

14 марта 2025 09:27
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В Сызрани установили виновника в убийстве мужчины в подъезде

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от медсестры о том, что с лестничной площадки многоквартирного дома по ул. Московской доставлен с травмой головы в реанимационное отделение и там скончался мужчина 1977 года рождения.

Сотрудники полиции на одной из видеозаписей увидели конфликт, после которого предполагаемый злоумышленник зашел в подъезд за потерпевшим, а затем поспешно скрылся. Так же полицейские отследили маршрут мужчины, который в ближайших магазинах купил пиво, куртку и кроссовки. Свои вещи мужчина выбросил по дороге.

Используя скриншот с видеозаписей, полицейские составили и распространили ориентировку с описанием подозреваемого среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Правоохранители установили личность мужчины, попавшего в объектив камер. Им оказался 30-летний житель пгт Безенчук, которого сотрудники отдела полиции по Безенчукскому району задержали на арендованной квартире по ориентировке коллег.

В ходе опроса задержанный, ранее судимый за умышленное убийство и грабеж группой лиц, вину в содеянном признал и пояснил, что не смог совладать с эмоциями из-за внезапно возникшего конфликта со случайным знакомым: повздорил с ним на улице, потом догнал в подъезде и, находясь на лестничной площадке, нанес несколько ударов кулаками в лицо. Когда парень упал, забрал его сотовый телефон и ушел.

Оперуполномоченные доставили задержанного в следственный отдел.

Как сообщают СМИ, погибший был разносторонним человеком. Хорошо играл на гитаре и пел, сам писал песни.

Теги: Убийство

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