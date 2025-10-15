Я нашел ошибку
в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
В Сызрани сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже из магазина

15 октября 2025 10:47
144
В Сызрани сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже из магазина

В Сызрани в полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов, расположенного в центральном районе города и сообщил, что в ходе инвентаризации обнаружена недостача 39 упаковок сливочного масла различного наименования и томленого сыра в количестве 8 упаковок.  Собственнику противоправными действиями злоумышленника причинен материальный ущерб порядка пяти тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили работников торговой точки и изучили записи с камер видеонаблюдения. На записях был запечатлен мужчина, который складывал с полок сливочное масло и сыр в свой рюкзак и, не оплатив покупки, покинул торговую точку. Полицейские составили и распространили среди личного состава сызранского гарнизона полиции ориентировку с описанием злоумышленника.

В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Дмитрий Терехин и сержант полиции Алина Арапова в районе улицы Московской задержали мужчину, внешне схожего с разыскиваемым по приметам, и доставили его в отдел полиции.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении кражи, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, 42-летний житель Сызрани вину в совершении противоправного деяния признал, и пояснил полицейским, что похищенные продукты продал прохожим, а деньги потратил на собственные нужды.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и выявлять дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

