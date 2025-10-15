В Сызрани сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже из магазина

144

В Сызрани в полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов, расположенного в центральном районе города и сообщил, что в ходе инвентаризации обнаружена недостача 39 упаковок сливочного масла различного наименования и томленого сыра в количестве 8 упаковок. Собственнику противоправными действиями злоумышленника причинен материальный ущерб порядка пяти тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили работников торговой точки и изучили записи с камер видеонаблюдения. На записях был запечатлен мужчина, который складывал с полок сливочное масло и сыр в свой рюкзак и, не оплатив покупки, покинул торговую точку. Полицейские составили и распространили среди личного состава сызранского гарнизона полиции ориентировку с описанием злоумышленника.

В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Дмитрий Терехин и сержант полиции Алина Арапова в районе улицы Московской задержали мужчину, внешне схожего с разыскиваемым по приметам, и доставили его в отдел полиции.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении кражи, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, 42-летний житель Сызрани вину в совершении противоправного деяния признал, и пояснил полицейским, что похищенные продукты продал прохожим, а деньги потратил на собственные нужды.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и выявлять дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.