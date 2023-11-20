В Сызрани собутыльники не поделили автомобиль

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Злоумышленник знал, что машина одного из участников застолья сигнализацией не оборудована, а замок двери с водительской дверцы сломан и не закрывается.

Следственным отделом МУ МВД России «Сызранское» завершено предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст.166 УК РФ (угон), ч.2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения», в отношении 21-летнего местного жителя. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство и с обвинительным заключением в отношении злоумышленника направлены в суд для принятия решения по существу.В феврале текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1975 года рождения с просьбой оказать содействие в розыске его автомобиля ВАЗ 21102. Материальный ущерб заявитель оценил в 100 000 рублей. Сотрудник дежурной части уточнил у автовладельца марку, цвет и регистрационный номер автомобиля, ориентировал на розыск личный состав Управления и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Из объяснения потерпевшего оперуполномоченные узнали, что автомобиль мужчина припарковал возле своего дома на проспекте 50 лет Октября в г. Сызрани. Сигнализацией и другими противоугонными средствами машина не оборудована, а замок двери с водительской дверцы сломан и не закрывается. Полицейские, изучив записи с камер наружного наблюдения, установили, что автомобиль заявителя проследовал в сторону Образцовской площадки. В ходе патрулирования дворов инспекторы ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» у дома по ул. Астраханской обнаружили разыскиваемое транспортное средство.За рулем отечественной легковушки находился мужчина, который пытался завести двигатель автомобиля с помощью ключа, но всё время промахивался. Когда сотрудники полиции обратились к нему с вопросами, молодой человек повел себя агрессивно, отказываясь выполнить законные требования сотрудников ГИБДД. Полицейские выявили у него явные признаки опьянения – резкий запах алкоголя, неустойчивые позы, покраснение кожного покрова лица, несвязную речь.

Дорожные патрульные отстранили водителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил категорическим отказом. О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Как установили полицейские, житель Сызрани 2002 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и нарушение правил дорожного движения. В 2020 году задержанный был осужден Сызранским городским судом за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», и приговорен к обязательным работам на срок 80 часов, которые молодой человек исполнил. А вот срок лишения права управлять транспортным средством, который, по решению суда, составил 2 года 6 месяцев, на момент его задержания был не окончен. Полицейским мужчина сообщил, что взял автомобиль у знакомого, с которым накануне распивал спиртные напитки, дождавшись, когда собственник транспортного средства уснет. Следственным отделом МУ МВД России «Сызранское» фигуранту предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.