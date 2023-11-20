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В Сызрани собутыльники не поделили автомобиль

20 ноября 2023 10:00
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В Сызрани собутыльники не поделили автомобиль

Злоумышленник знал, что машина одного из участников застолья сигнализацией не оборудована, а замок двери с водительской дверцы сломан и не закрывается

Следственным отделом МУ МВД России «Сызранское» завершено предварительное расследование уголовных  дел, возбужденных  по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст.166 УК РФ (угон), ч.2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения», в отношении 21-летнего местного жителя. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство и с обвинительным заключением в отношении злоумышленника направлены в суд для принятия решения по существу.В феврале текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1975 года рождения с просьбой оказать содействие в розыске его автомобиля ВАЗ 21102. Материальный ущерб заявитель оценил в 100 000 рублей. Сотрудник дежурной части уточнил у автовладельца марку, цвет и регистрационный номер автомобиля, ориентировал на розыск личный состав Управления и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Из объяснения потерпевшего оперуполномоченные узнали, что автомобиль мужчина припарковал возле своего дома на проспекте 50 лет Октября в г. Сызрани. Сигнализацией и другими противоугонными средствами машина не оборудована, а замок двери с водительской дверцы сломан и не закрывается. Полицейские, изучив записи с камер наружного наблюдения, установили, что автомобиль заявителя проследовал в сторону Образцовской площадки. В ходе патрулирования дворов инспекторы ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское»  у дома по ул. Астраханской обнаружили разыскиваемое транспортное средство.За рулем отечественной легковушки находился мужчина, который пытался завести двигатель автомобиля с помощью ключа, но всё время промахивался. Когда сотрудники полиции обратились к нему с вопросами, молодой человек повел себя агрессивно, отказываясь выполнить законные требования сотрудников ГИБДД. Полицейские выявили у него явные признаки опьянения – резкий запах алкоголя, неустойчивые позы, покраснение кожного покрова лица, несвязную речь.

Дорожные патрульные отстранили водителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил категорическим отказом. О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа.  Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Как установили полицейские, житель Сызрани 2002 года рождения ранее привлекался к  уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и нарушение правил дорожного движения. В 2020 году  задержанный был осужден Сызранским городским судом за преступление, предусмотренное   ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», и приговорен к обязательным работам на срок 80 часов, которые молодой человек исполнил. А вот срок лишения  права управлять транспортным средством, который, по решению суда, составил  2 года 6 месяцев, на момент его задержания был не окончен. Полицейским мужчина сообщил, что взял автомобиль у знакомого, с которым накануне распивал спиртные напитки, дождавшись, когда собственник транспортного средства уснет. Следственным отделом МУ МВД России «Сызранское» фигуранту предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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