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В Сызрани росгвардейцы задержали вора, укравшего телефон

29 ноября 2021 10:19
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В Сызрани росгвардейцы задержали вора, укравшего телефон

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Сызрань, получил ориентировку на вора. Преступник похитил сотовый телефон у местного жителя 1978 года рождения.

Около пяти часов утра в паре кварталов от места происшествия, на улице Октябрьской, стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого подходила под описание разыскиваемого. Увидев патрульный автомобиль, он ускорил шаг и изменил направление движения. Росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника.

В момент задержания в руках житель Сызрани держал смартфон марки, аналогичной тому, что был похищен. Сотрудники Росгвардии передали задержанного 1994 года рождения для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Теги: Росгвардия

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