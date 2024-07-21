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В Сызрани пенсионерка лишилась 170 тысяч из-за гадалки из Волгограда

21 июля 2024 12:28
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В Сызрани пенсионерка лишилась 170 тысяч из-за гадалки из Волгограда

В апреле текущего года в дежурную часть сызранской полиции обратилась местная жительница 1943 года рождения, которая стала жертвой обмана.

В ходе опроса заявительницы, правоохранители выяснили, что к пенсионерке на улице подошла ранее не знакомая ей  женщина и предупредила о том, что у неё может случиться беда, так как, кто то у порога квартиры вылил «мертвую воду». Незнакомка предложила обескураженной сызранке свою помощь и сообщила, что для проведения «обряда»  ей необходимо предоставить все наличные деньги, имеющиеся в доме, завернутые в платок. Что потерпевшая и сделала. Для завершения обряда женщина приказала бабушке пройти в сторону своего дома не оборачиваясь 200 шагов и сверток открыть только на следующее утро. Когда пенсионерка все же решила проверить платок, то обнаружила, что в свертке вместо сбережений находится нарезанная бумага. Поняв, что стала жертвой мошенницы она обратилась в полицию. Причиненный ущерб составил 170 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия, в том числе установили и опросили очевидцев, составили фоторобот незнакомки, ориентировали на розыск подозреваемой все наружные службы, направили запросы и получили ответы из различных организаций. Эксперты криминалисты изъяв следы пальцев рук с поверхностей свертка с фрагментами бумаги, двух пакетов и платка выделили ДНК. Проверив генетический профиль  по федеральной базе геномной информации, выявили причастность жительницы Волгограда 1978 года рождения к совершению действий мошеннического характера на территории города Сызрани. По сведениям сотрудников полиции данная гражданка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество.

В ходе служебной командировки в город Волгоград сотрудники полиции задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе задержанная в совершении преступления созналась, раскаялась и сообщила полицейским, что добираясь до места жительства из Самары и  оказавшись в Сызрани проездом решила таким образом подзаработать.

На данный момент следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» окончено предварительное расследование уголовного дела,  возбужденного в отношении 46 летней жительницы Волгограда  по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для принятия решения по существу. Во время предварительного следствия подозреваемая возместила ущерб потерпевшей в полном объеме.

Теги: Мошенники

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