В Сызрани начальник участка ЖД перевел мошенникам свыше 1,5 млн рублей

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Начальник участка железной дороги в Самарской области перевел мошенникам свыше 1,5 млн рублей.

В вечернее время 45-летнему сызранцу позвонили неизвестные и сообщили, что являются сотрудниками кредитной организации, которые видят подозрительную активность на его банковском счету - неизвестным оформляются кредиты. "Для того, чтобы обезвредить злоумышленника и исчерпать кредитную историю, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет"", - убеждали собеседники железнодорожника. Действуя по их инструкциям, житель Сызрани перевел на указанные звонившими расчетные счета более 1,5 млн рублей. Ближе к утру, в 4 часа ночи, поняв, что его обманули мошенники, мужчина обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.