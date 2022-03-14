В Сызрани ищут вора, скрывшегося от следствия

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Сотрудниками ОП №34 МУ МВД России «Сызранское» разыскивается Шабунов Сергей Дмитриевич, 1997 года рождения, уроженец города Сызрани Самарской области, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина скрылся от органов следствия.

Приметы: на вид 40 лет, рост средний, худощавого телосложения, волосы русые.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» 8 (8464) 33-38-66, отдела полиции №34 (Сызранский район) 8 (8464) 98-46-02 или по телефону вызова экстренных служб 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.