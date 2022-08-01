В Сызрани ищут подозреваемого в особо тяжком преступлении

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Сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» за совершение особо тяжкого преступления разыскивается неизвестный мужчина.

Приметы: возраст 35-40 лет, среднего телосложения, среднего роста, волосы редкие, русого цвета, коротко постриженные, с челкой, лицо европейского типа.

Был одет: синие шорты , серая рубашка с коротким рукавом.

Всем, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 8- (8464) 33-38-66. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.