В Сызрани аферист развел пенсионера на 320 тысяч, заставив его взять кредит

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В Сызрани 69-летний пенсионер оформил кредит и перевел 320 000 рублей мошенникам.



Неизвестный позвонил жителю Сызрани, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя.



В течение нескольких дней злоумышленник продолжал звонить потерпевшему, убеждая его действовать быстро, чтобы «обезопасить» деньги. Под предлогом предотвращения хищения он уговорил пенсионера самостоятельно оформить кредит и перевести все полученные средства на «безопасный счет».



Сызранец выполнил требования афериста и перевел 320 000 рублей на указанные реквизиты. После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой обмана, пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.