Я нашел ошибку
Главные новости:
Экс-политик в апреле отметил свой 71-й день рождения.
В Самаре умер бывший заммэра Олег Киттер
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +30, +32°С.
9 июня в регионе без осадков, до +33°С
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 1-2 часа местами в регионе ожидается гроза
Спортсмены сборной Самарской области стали медалистами соревнований.
Легкоатлеты Самарской области стали победителями и призерами чемпионата и первенства ПФО
Самарскую область представляли 13 атлетов. Ребята достойно представили регион на соревнованиях и завоевали медали в различных классах на разных дистанциях.
Юные спортсмены с ПОДА выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию
В Тольятти водитель врезался в дерево, пострадала 9-летняя пассажирка
В Тольятти водитель врезался в дерево, пострадала 9-летняя пассажирка
В Самаре водитель сбил 10-летнего велосипедиста и уехал
В Самаре водитель сбил 10-летнего велосипедиста и уехал
Трое детей пострадали в ДТП с тремя машинами в Ставропольском районе
Трое детей пострадали в ДТП с тремя машинами в Ставропольском районе
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.17
0.04
EUR 90.4
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани аферист развел пенсионера на 320 тысяч, заставив его взять кредит

8 июня 2025 12:19
213
В Сызрани аферист развел пенсионера на 320 тысяч, заставив его взять кредит

В Сызрани 69-летний пенсионер оформил кредит и перевел 320 000 рублей мошенникам.

Неизвестный позвонил жителю Сызрани, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя.

В течение нескольких дней злоумышленник продолжал звонить потерпевшему, убеждая его действовать быстро, чтобы «обезопасить» деньги. Под предлогом предотвращения хищения он уговорил пенсионера самостоятельно оформить кредит и перевести все полученные средства на «безопасный счет».

Сызранец выполнил требования афериста и перевел 320 000 рублей на указанные реквизиты. После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой обмана, пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Очередной жертвой мошенников стала 89-летняя жительница Самары.
06 июня 2025, 11:59
Очередной жертвой мошенников стала 89-летняя жительница Самары
Аферисты создают ощущение срочности и важности действий, не давая времени на обдумывание ситуации. Криминал
483
В Тольятти директор компании лишился 600 тыс.рублей, перечислив деньги мошенникам
05 июня 2025, 13:57
В Тольятти директор компании лишился 600 тыс.рублей, перечислив деньги мошенникам
Мошенник, используя мессенджер, связался с жителем города Тольятти, представился сотрудником банка. Криминал
491
Самарец не смог распознать обман и лишился более 3 млн рублей
04 июня 2025, 11:55
Самарец не смог распознать обман и лишился более 3 млн рублей
По словам мужчины, ранее он слышал о подобных случаях, но в сложившейся ситуации не смог распознать мошенника.  Криминал
505
В центре внимания
В Самаре водитель сбил 10-летнего велосипедиста и уехал
8 июня 2025  13:48
В Самаре водитель сбил 10-летнего велосипедиста и уехал
183
В Струковском саду Самары состоялся фестиваль «Пресса-2025»
8 июня 2025  12:02
В Струковском саду Самары состоялся фестиваль «Пресса-2025»
212
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области
8 июня 2025  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил социальных работников Самарской области
233
Костюмированный бал: в Самаре отметили Пушкинский день
7 июня 2025  14:11
Костюмированный бал: в Самаре отметили Пушкинский день
611
Новый главный тренер встретится с игроками «Крыльев Советов» 16 июня
7 июня 2025  13:41
Новый главный тренер встретится с игроками «Крыльев Советов» 16 июня
590
Весь список