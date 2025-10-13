Я нашел ошибку
Ребята защищают свой проект «Акваполия» в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов».
Самарские юннаты едут на Всероссийский детский экологический форум в Челябинск
Обвиняемые проживали в одной квартире с 73-летней женщиной, являющейся бывшей свекровью фигурантки.
В Сызрани 30-летний мужчина и его 44-летняя сожительница обвиняются в убийстве пенсионерки
Сегодня детская областная — одно из крупнейших медучреждений в регионе.
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Совсем скоро в Самарской области пройдет Кубок России по гонкам дронов.
Сборная команда региона заняла второе место в командном зачете первенства России по гонкам дронов
По новой системе выдворения мигрантов решения принимает полиция, а не суд.
В Госдуме объяснили, что теперь для выдворения мигрантов не нужно решение суда
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».
300 студентов губернии выступили на конкурсе «Студент года 2025»
На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В Октябрьск загорелись частная баня и надворные постройки
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
13 октября 2025 22:09
139
В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя и его 44-летней сожительницы. Они обвиняются в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Обвиняемые проживали в одной квартире с 73-летней женщиной, являющейся бывшей свекровью фигурантки. Между женщинами существовал бытовой конфликт из-за квартиры.

Злоумышленники спланировали убийство заранее, чтобы завладеть квартирой.

В июне 2024 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшей несколько ударов по голове, а затем все трое ушли распивать спиртные напитки на берег реки, где подлили женщине в стакан с водкой уксус и дали выпить, после чего толкнули ее в воду, чтобы инсценировать несчастный случай. Женщина скончалась на месте преступления.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемые были заключены под стражу.

В настоящее время уголовное делонаправлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

