В Сызрани 30-летний мужчина и его 44-летняя сожительница обвиняются в убийстве пенсионерки

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя и его 44-летней сожительницы. Они обвиняются в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Обвиняемые проживали в одной квартире с 73-летней женщиной, являющейся бывшей свекровью фигурантки. Между женщинами существовал бытовой конфликт из-за квартиры.

Злоумышленники спланировали убийство заранее, чтобы завладеть квартирой.

В июне 2024 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшей несколько ударов по голове, а затем все трое ушли распивать спиртные напитки на берег реки, где подлили женщине в стакан с водкой уксус и дали выпить, после чего толкнули ее в воду, чтобы инсценировать несчастный случай. Женщина скончалась на месте преступления.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемые были заключены под стражу.

В настоящее время уголовное делонаправлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.