В Ставропольском районе пенсионерка хотела заработать на криптовалюте и лишилась 1,8 млн

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В Ставропольском районе пенсионерка 1963 г.р. в Интернете нашла информацию о больших заработках на криптобирже, пле чего стала активно интересоваться данной темой. Через некоторое время ей в мессенджер пришло сообщение от неизвестного с предложением заработка на крипте. Автор послания сообщил, что его компания, которую он представляет, за счет вкладов клиентов, покупает криптовалюту подешевле на одной бирже и продает подороже на другой. За счет разницы курсов вкладчик получает 1–2% от вложенных денег за один день. То есть за месяц выходит прибыль в 30–60%.

Пенсионерка, обрадовавшись выгодному предложению, согласилась. Но, опасаясь за свои средства, она пополнила виртуальный кошелек на сайте, указанном звонившим, на сумму в 30 000. Через некоторое время ей пришло сообщение, что ее прибыль составила 2250 рублей. Когда пенсионерка вложила порядка 1 800 000р. и захотела снять свои проценты, то она попыталась связаться с представителем биржи, но это ей не удалось. Сайт, на котором она вела свой «бизнес» был заблокирован. Ни своих денег, ни процентов женщина не получила, поняв, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.