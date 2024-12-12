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В Ставропольском районе муж разозлился на жену и убил ее

12 декабря 2024 12:41
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В Ставропольском районе муж разозлился на жену и убил ее

4 декабря текущего года в дневное время в ОМВД России по Ставропольскому району поступило сообщение женщины о том, что ее мать 1974 года рождения не выходит на связь. По указанному адресу выехали полицейские специализированного подразделения.

Оперуполномоченные опросили заявителя, соседей без вести пропавшей индивидуального предпринимателя, 15-летнюю дочь женщины, обследовали дом и прилегающий к нему участок. Сотрудники уголовного розыска обратили внимание на чистоту в помещении и верхнюю одежду без вести пропавшей. Полицейские составили и распространили ориентировку на розыск с данными женщины среди личного состава и организаций правоохранительной направленности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий у сотрудников уголовного розыска появились основания предполагать, что к пропаже  женщины причастен местный житель, безработный, ранее не судимый 53-летний муж разыскиваемой.

Полицейские организовали засадные мероприятия и задержали мужчину.  При опросе задержанный признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что в ночь с 1 на 2 декабря текущего года, когда жена якобы находилась на работе, ему на сотовый телефон поступил звонок с ее телефона. По звукам из трубки, он понял, что женщина употребляет алкогольные напитки в компании мужчин. Не совладав с эмоциями во время словесного конфликта, когда женщина вернулась домой, нанес ей удары руками по голове и телу. Поняв, что жена скончалась, выпил алкоголь и решил скрыть тело и улики. После содеянного ушел к знакомым, где распивал спиртное.

Злоумышленник показал правоохранителям, где в теплице возле дома закопал тело супруги и место, куда выкинул ее окровавленную одежду.

Сотрудники уголовного розыска доставили мужчину в СУ СК России по Самарской области для дальнейшего разбирательства.

Теги: Убийство

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