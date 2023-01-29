В Шигонах мужчина спилил и увез чужие трубы

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Злоумышленника устаВ начале января текущего года в дежурную часть отделения полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от жителя Тольятти 1971 года рождения. Мужчина сообщил, что с шести земельных участков, находящихся в его собственности, расположенных в селе Ольгино Шигонского района, неизвестный злоумышленник похитил 136 металлических столбов забора ограждения. Причиненный ущерб мужчина оценил на сумму более 55 000 рублей.

Полицейские опросили потерпевшего. С места происшествия эксперт-криминалист изъял отпечатки следов обуви, следа протектора шин и фрагмент трубы. Исследовав улики, эксперты выяснили марку транспортного средства, на котором приезжал предполагаемый злоумышленник. Оперативники изучили видео с камер дорожного наблюдения вблизи участков.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность владельца транспортного средства, задержали его по месту жительства и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Во дворе дома подозреваемого оперативники обнаружили автомобиль УАЗ, протекторы шин которого соответствуют фото изъятых на месте происшествия, и инструмент, с помощью которого срезались металлические трубы. В ходе опроса злоумышленник полностью признал свою вину и пояснил, что металлические изделия сдал в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По данным сотрудников полиции, подозреваемый – житель Сызрани 1979 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Отделением по расследованию преступлений на территории Шигонского района СУ МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на розыск похищенного имущества.