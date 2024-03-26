В Шентале задержан "хранитель" оружия, патронов и пороха

Я нашел ошибку
Главные новости:
Найденные предметы были спрятаны ухищренным способом в кондитерском изделии «чак-чак». 
В СИЗО-2 УФСИН СО пресечена попытка доставки запрещенных предметов
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
А также усиление ветра, кратковременная метель, на дорогах местами гололедица, снежная каша.
27 марта в Самарской области ожидается дождь и мокрый снег, гололед
Врач призвала будущих родителей следовать принципам здорового образа жизни.
Чапаевский врач акушер-гинеколог рассказала правилах планирования беременности
В фельдшерско-акушерском пункте обновили интерьер, системы водоснабжения, электроснабжения и отопления. В кабинетах выполнили капитальный ремонт.
Жители села Лозовка проходят диспансеризацию в обновленном ФАПе
Начальник главка ответил на поступившие вопросы и отразил наиболее проблемные аспекты и актуальные направления деятельности региональной полиции.
Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов выступил перед депутатами с отчетом о работе органов внутренних дел региона
Джонсон родился в США, он провел на профессиональном ринге 60 поединков.
Боксер Кевин Джонсон устроился на работу тренером в центр спортивной подготовки в Самаре
В пятом юбилейном сезоне в региональном этапе приняли участие 125 спектаклей из 21 города и района Самарской области.
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут в прямом эфире во Всемирный день театра
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.78
0.17
EUR 100.37
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут в прямом эфире во Всемирный день театра
В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий
Samara Boat Show 2024 приглашает гостей
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Шентале задержан "хранитель" оружия, патронов и пороха

26 марта 2024 12:36
127
В Шентале задержан "хранитель" оружия, патронов и пороха

Полицейскими Самарской области задержан гражданин, причастный к незаконному хранению оружия и боеприпасов.

Согласно экспертизе, мужчина хранил в квартире самодельный пистолет, гладкоствольное ружье, более 10 единиц патронов и более 200 грамм пороха.

Сотрудникам полиции Отдела МВД России по Шенталинскому району поступила информация о том, что 52-летний местный житель незаконно хранит оружие и боеприпасы.

В присутствии понятых полицейские провели осмотр квартиры, где проживает подозреваемый, в ходе которого обнаружили и изъяли предметы, внешне похожие на оружие и боеприпасы.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, мужчина хранил в квартире самодельный пистолет, гладкоствольное ружье, более 10 единиц патронов и порядка 200 грамм пороха.

Подозреваемый пояснил полицейским, что оружие он нашел много лет назад и хранил без цели сбыта в квартире «на всякий случай». О том, что хранение оружия запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон.

Следственным отделением О МВД России по Шенталинскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы от 6 до 8 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев.

 Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», освобождается от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле, или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024  15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
56
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
26 марта 2024  13:06
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
123
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
26 марта 2024  12:00
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
163
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
25 марта 2024  23:39
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
1174
Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
25 марта 2024  20:00
СМИ: Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
820
Весь список