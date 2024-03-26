В Шентале задержан "хранитель" оружия, патронов и пороха

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Полицейскими Самарской области задержан гражданин, причастный к незаконному хранению оружия и боеприпасов.

Согласно экспертизе, мужчина хранил в квартире самодельный пистолет, гладкоствольное ружье, более 10 единиц патронов и более 200 грамм пороха.

Сотрудникам полиции Отдела МВД России по Шенталинскому району поступила информация о том, что 52-летний местный житель незаконно хранит оружие и боеприпасы.

В присутствии понятых полицейские провели осмотр квартиры, где проживает подозреваемый, в ходе которого обнаружили и изъяли предметы, внешне похожие на оружие и боеприпасы.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, мужчина хранил в квартире самодельный пистолет, гладкоствольное ружье, более 10 единиц патронов и порядка 200 грамм пороха.

Подозреваемый пояснил полицейским, что оружие он нашел много лет назад и хранил без цели сбыта в квартире «на всякий случай». О том, что хранение оружия запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон.

Следственным отделением О МВД России по Шенталинскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы от 6 до 8 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», освобождается от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле, или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.