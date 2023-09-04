В Сергиевском районе трое местных жителей ответят за поджог многоквартирного дома

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Поджигатель и его сообщники приговорены судом к лишению свободы.

В апреле прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району позвонил местный житель, который сообщил о возгорании многоквартирного барака, расположенного в поселке Нива. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

После ликвидации возгорания сотрудники полиции опросили жителей барака и соседних домов, установили очевидцев и потерпевших. Один из местных жителей рассказал, что, находясь в сарае, увидел, как несколько мужчин подошли к дому, один из них облил угол пристроя какой-то жидкостью и поджег. Очевидец вызвал экстренные службы.

В злоумышленниках потерпевший узнал жителей села Чёрновка, с одним из которых у него давно сложились неприязненные отношения. Установив их местонахождение, полицейские задержали мужчин 1996 и 1989 годов рождения и доставили в отдел полиции. Сотрудники полиции изъяли одежду и обувь, которая была на задержанных в день совершения поджога, и отправили ее на экспертизу, результаты которой показали, что на подошве изъятой обуви имеются следы нефтепродуктов.

Экспертами установлена сумма ущерба, нанесенного строению в ходе возгорания. Она составила более 33 тысяч рублей.

В ходе опросов задержанные сознались в содеянном. Ранее судимый за преступления имущественного характера поджигатель пояснил полицейским, что таким образом хотел отомстить своему знакомому за то, что ранее тот несколько раз обращался в полицию из-за их неприязненных отношений, но, перепутал квартиры и поджег не ту часть барака.

Суд доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения фигурантам обвинительного приговора: мужчине 1996 года рождения назначено наказание три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; мужчине 1989 года рождения – два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года; мужчине 1996 года рождения – 1год и 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и восемь месяцев. Приговор вступил в законную силу.