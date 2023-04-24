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В Сергиевском районе лжекоммунальщик обманул пенсионерку на 140 тысяч

24 апреля 2023 09:24
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В Сергиевском районе лжекоммунальщик обманул пенсионерку на 140 тысяч

В декабре прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району за помощью обратилась жительница поселка городского типа Суходол 1937 года рождения, сообщив о пропаже с банковской карты денежных средств в размере более 140 тысяч рублей.

В ходе опроса заявительница рассказала, что накануне пустила в дом мужчину, который представился сотрудником коммунальной компании. Он сделал вид, что проверяет счетчик, сказал, что его необходимо заменить и предложил пожилой женщине свою помощь в приобретении и установке необходимого оборудования. Поверив злоумышленнику, потерпевшая отдала ему свою банковскую карту, назвав пин-код, после чего мужчина вышел из дома, пообещав вернуться. Спустя некоторое время женщина обнаружила на телефоне уведомления из приложения банка о снятии с карты всех денежных накоплений, после чего сразу обратилась в полицию.  

Полицейские составили ориентировку с указанием примет разыскиваемого, распространили ее среди личного состава полиции и направили в территориальные органы внутренних дел региона, изучили документы о движении денежных средств, узнали, в каких банкоматах было произведено их снятие, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В апреле текущего года оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленника в Самаре, после чего доставили его в ОМВД России по Сергиевскому району. Им оказался ранее судимый за преступление против жизни и здоровья житель областного центра 1991 года рождения.

В задержанном потерпевшая опознала мужчину, приходившего к ней домой. Подозреваемый в ходе опроса сознался в содеянном, пояснив полицейским, что таким образом хотел заработать.

Следственным отделением в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в отношении электронных денежных средств), возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Судом, по ходатайству органа предварительного следствия, задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фигурант в процессе предварительного расследования возместил часть причиненного заявительнице ущерба - 135 тысяч рублей.

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