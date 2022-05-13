В Самарской области в суд направлено уголовное дело о мошенничестве под предлогом инвестиций в нефтебизнес

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Руководитель строительной организации, доверившись «нефтянику», лишился свыше 13,77 миллионов рублей.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления Управления МВД России по городу Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), в отношении жителя Самары 1983 года рождения.

Предварительно установлено, что директор одного из обществ с ограниченной ответственностью противоправно безвозмездно завладел недвижимым имуществом организации, занимающейся строительством и реализацией квартир в областном центре, обещая в дальнейшем вложить средства в совместный с руководителем этой организации проект по реализации нефтепродуктов. С этой целью при личной встрече с директором строительной организации ранее судимый за мошенничество мужчина сообщил ему о своем руководящем должностном положении в подразделении организации, осуществляющей куплю-продажу нефтепродуктов, и, введя в заблуждение, пообещал осуществить совместную предпринимательскую деятельность в нефтебизнесе.

Житель Самары, доверяя «нефтянику», позволил ему выбрать одну из квартир, расположенных на ул. Клары Цеткин областного центра, заключил с ним договор купли-продажи квартиры и договор беспроцентного займа на сумму свыше 13,77 миллионов рублей. Злоумышленник, фактически не оплачивая жилплощадь, зарегистрировал ее на себя. И, как установили следователи, нарушив условия договора, реализовал квартиру за 13 770 400 рублей. Денежные средства в кассу застройщика не вернул, чем причинил организации ущерб в особо крупном размере.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве был задержан 38-летний уроженец города Нефтегорска Самарской области. В настоящее время ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины направлено в суд для принятия решения по существу.