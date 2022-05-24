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​​​​​​​В Самарской области в суд направлено дело о незаконной охоте

24 мая 2022 09:50
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​​​​​​​В Самарской области в суд направлено дело о незаконной охоте.

На стадии дознания подозреваемый возместили вред, причиненный охотничьим ресурсам, в размере 240 тысяч рублей.

Летом прошлого года при патрулировании автодороги «Елховка-Никитинка» Елховского района сотрудниками ОГИБДД территориального отделения внутренних дел был остановлен для проверки документов автомобиль. Во время проведения административной процедуры, водитель сильно нервничал и полицейские приняли решение о досмотре транспортного средства.

В багажном отделении сотрудники полиции обнаружили и изъяли мешки с мясом животного, которое, со слов жителя Елховского района 1985 года рождения, принадлежало домашней корове.

В данных пояснениях сотрудники ДПС усомнились, поскольку в салоне автомашины ими был обнаружен и изъят предмет, похожий на оружие. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские совместно с охотоведами Елховского района в ходе поисковых мероприятий в рядом расположенном лесном массиве обнаружили место предполагаемого отстрела дикого животного, во время осмотра изъяли следы бурого цвета, похожие на  кровь, фотоследы волочения и протектора транспортного средства, подъезжавшего к месту отстрела.

По результатам исследования, проведенного специалистами в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятое оружие является огнестрельным - карабин марки «Сайга МК», а мясо и следы крови принадлежат дикому животному. Согласно действующей методике, ущерб от незаконной добычи лося составил 240 тысяч рублей.  

ОМВД России по Елховскому району уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п.а ч.1 ст. 258 УК РФ  (незаконная охота, с причинением крупного ущерба) с обвинительным актом в отношении ранее не судимого водителя одного из обществ с ограниченной ответственностью направлено в суд для рассмотрения по существу.

На стадии дознания подозреваемый возместил вред, причиненный охотничьим ресурсам, в размере 240 тысяч рублей.

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